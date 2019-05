# ÖVP erobert Platz eins in Feldkirch

In Feldkirch hat die ÖVP die Grünen vom ersten Stockerplatz

gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 29.72 Prozent,

das ist ein deutlicher Zuwachs von 6,53 Prozentpunkt. Platz zwei

ging an die Grünen, die 20.18 Prozent erreichten und mit minus 6,15

Prozentpunkt ordentlich abbauten. Die NEOS versammelten in Feldkirch

18.48 Prozent der Wähler hinter sich – eine Verbesserung um 3,62

Prozentpunkt.