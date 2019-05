# Nenzing: ÖVP löst FPÖ auf Platz eins ab In Nenzing hat die ÖVP die FPÖ verdrängt und den ersten Platz geschafft.

Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 28.35 Prozent, das ist ein Plus von 2,47

Prozentpunkt. Platz zwei ging an die NEOS, die 24.73 Prozent

erreichten und um 10,38 Prozentpunkt kräftig wuchs. Die FPÖ

überzeugte in Nenzing 21.5 Prozent der Wähler – ein deutlicher

Rückgang um 5,89 Prozentpunkt rund eine Woche nach Publikwerden des

Skandal-Videos und die Deklassierung von Platz eins auf Platz drei.