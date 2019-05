# Zwischenwasser: ÖVP löst Grüne auf Platz eins ab

In Zwischenwasser hat die ÖVP die Grünen vom ersten Stockerplatz

gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 36.41 Prozent,

das ist – ganz unbeeindruckt vom anstehenden Misstrauensantrag gegen

Bundes-Chef Sebastian Kurz – ein massiver Zuwachs von 10,7

Prozentpunkt. Platz zwei ging an die Grünen, die 19.08 Prozent

erreichten und mit minus 7,73 Prozentpunkt ordentlich abbauten. Kaum

Bewegung gab es bei den NEOS mit 16.59 Prozent in Zwischenwasser,

was dem Ergebnis von 2014 entspricht und den dritten Platz bedeutet.