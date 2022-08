Erste Bilanz nach Unwetter in Vorarlberg

Nach den Unwettern in Rheintal ist am Montag eine erste Bilanz gezogen worden.

In Vorarlberg hat am Freitag stundenlanger Starkregen zu Rekordwerten von 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in Bregenz geführt. Der bisherige Höchstwert wurde 1968 mit 174 Litern gemessen. Verletzte gab es keine.