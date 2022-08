So erleben die Vorarlberger das Unwetter

Am Freitag hält Starkregen Vorarlberg seit den Morgenstunden in Atem - die VOL.AT-User zeigen ihre Eindrücke.

Hochwasser, Starkregen, Überflutungen - das Wetter sorgt am Freitag für ordentlich Chaos in Vorarlberg. Die Wassermassen überfluteten die Autobahn, auf der Pipeline in Lochau war zumindest eine Person mit dem Kajak unterwegs - ein Video davon kursiert bereits in den sozialen Medien.