Unwetter in Vorarlberg - Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Chaos im ganzen Ländle - Feuerwehr, Polizei und Rettung sind seit Mittag in hunderten Einsätzen unterwegs. Wie ist die Situation bei Ihnen?

Der Starkregen hält immer noch an - in weiten Teilen Vorarlbergs herrscht Chaos. Keller, Unterführungen, Straßen und Garagen stehen unter Wasser, Straßen sind abgesperrt, auch Züge fahren teilweise nicht. Wie geht es den Vorarlbergern in der aktuellen Sutation? Sind Sie betroffen? Schicken Sie uns gerne ihre Bilder und Videos an aktuell@vol.at