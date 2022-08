"Das Hochwasser 2005 überschritten"

In Vorarlberg seien am Freitag an manchen Stellen bis zu 200 Liter Wasser pro Quadratmeter Niederschlag gemessen worden.

Der Starkregen in Vorarlberg am Freitag hat zumindest mancherorts einen neuen Höchstwert aufgestellt. "Wir hatten in einzelnen Teilen Spitzen, die das 2005er-Hochwasser überschritten haben", sagt Landesrat Christian Gantner in der VOL.AT-Sondersendung nach dem Krisen-Gipfel des Landes. Man sei auf den Ernstfall vorbereitet gewesen, bislang seien keine Personenschäden bekannt.

In Vorarlberg seien im Laufe des Freitags über 1400 Einsätze verzeichnet worden. Die Prognosen hätten zwar auf Starkregen hingewiesen, aufgrund von Verklausungen sei die Lage aber noch ernster geworden, sagt Gantner im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.

Sperre auf A14

Bus und Bahn seien wieder in Betrieb, die Sperre auf der A14 aufgrund von Überschwemmungen bleibe aber noch bestehen. Wann diese aufgehoben werden kann, sei noch nicht absehbar.

Gantner appelliert an die Bevölkerung, Autofahrten zu vermeiden und sich auch in den kommenden Tagen von Fließgewässern fernzuhalten.