Drosten: Corona 16x gefährlicher als Grippe

Alarmierende Studie zur Infektionssterblichkeit aus den USA: „Für jeden Influenza-Toten gibt es 16 Covid-19-Tote“.

Der deutsche Virologe Christian Drosten hat in der neuesten Folge seines Podcasts auf die hohe Infektionssterblichkeit beim Coronavirus hingewiesen. Eine neue Meta-Analyse zeige für die USA eine Infektionssterblichkeit von 0,8 Prozent. Der Wert aus der Vorveröffentlichung beziffere, wie hoch der Anteil an Infizierten ist, die an der Krankheit sterben.