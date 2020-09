Drosten: Deshalb explodieren die Coronazahlen jetzt

Der Virologe erklärt die massiv angestiegenen Fallzahlen der letzten Tage mit dem Perkolations-Phänomen. Darunter versteht man ein „Durchsickern“ ab einem gewissen Schwellenwert.

In Vorarlberg und Österreich sind die Coronazahlen zuletzt massiv angestiegen.

Besonders dramatisch ist die Situation etwa in Spanien, Frankreich, Israel oder auch Tschechien. Eine mögliche Erklärung für den Anstieg vielerorts liefert der deutsche Virologe Christian Drosten.

Schlagartiger Effekt

Eine Prognose, bis zu welcher Grenze sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen noch kontrollieren lasse und wann eine massenhafte Ausbreitung beginne, ist dem Berliner Virologen Christian Drosten zufolge kaum möglich. "Das ist ganz schwer einzuschätzen, ab wann das passiert", sagte er in seinem NDR-Podcast. Klar sei, dass es zu einem schlagartigen Effekt, einem Schwelleneffekt kommen könne.

Perkolation

Doch warum steigen die Corona-Zahlen nach monatelanger Stabilität gerade jetzt wieder an? Zu erklären sei das mit dem Phänomen der sogenannten Perkolation. Drosten erklärte den physikalischen Effekt am Beispiel eines gefüllten Kaffeefilters auf einer Kanne: Füge man Tropfen für Tropfen Wasser hinzu, passiere ganz lange gar nichts - und dann sickere plötzlich Wasser in die Kanne.