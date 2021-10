DECUS-Gala: Selbstlose Ersthelfer und Lebensretter geehrt

Am Montagabend wurden bereits zum 14. Mal Ersthelfer und Lebensretter mit dem DECUS-Preis ausgezeichnet.

Die Heldentaten sind so verschieden wie die Ersthelfer selbst. Doch eines haben die DECUS-Nominierten bzw. –Ausgezeichneten gemein: Sie alle schauten genau hin, packten an und leisteten ganz selbstverständlich Erste Hilfe. Am Montagabend standen die selbstlosen Taten der Jahre 2020 und 2021 im Fokus und deren Protagonisten wurden auf die große Bühne der DECUS-Gala, die im ORF Funkhaus in Dornbirn mit Beteiligung vieler Gratulanten stattfand, geholt.