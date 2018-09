Das passierte vor dem Schiff-Sturz von Daniel Küblböck

Das Verschwinden von Daniel Küblböck wirft noch immer viele Fragen auf. Jetzt werden jedoch immer mehr Details zu seinen letzten Minuten bekannt.

Seit Sonntagmorgen gibt es kein Lebenszeichen mehr von Sänger Daniel Küblböck. Die kanadische Küstenwache stellte die Suche am Montag ein. Immer noch sind viele Fragen ungeklärt. Jetzt gibt es jedoch neue Details zu seinen letzten Minuten an Bord.

So berichteten Passagiere, dass der 33-Jährige an seinem letzten Abend sehr emotional und aufgebracht gewirkt habe. Seine Zimmernachbarin sagte, dass sie aus Küblböcks Kabine in der Nacht auf Sonntag lautes Schimpfen und Schreie gehört habe: “Ich schneide mir die Pulsadern auf”, soll der Sänger gerufen haben, wie “blick.ch” berichtet.

Die kanadische Polizei versucht nun zu klären, was genau sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an Bord der Aidaluna abgespielt hat. Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf, als das Schiff am Dienstag in den Hafen von Halifax einlief. Die Polizei durchsuchte Küblböcks Kabine und stellte dort persönliche Gegenstände sicher. Auch nach einem Abschiedsbrief sei gesucht worden.