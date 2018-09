Küblböcks Verschwinden zeigt Parallelen zu seiner letzten Rolle

Mega unheimlich: Daniel Küblböcks letztes Theaterstück weist Parallelen zu seinem Verschwinden auf.

Wie “bild.de” berichtet, soll “Niemandsland”, das Abschlussstück an Küblböcks Schauspielschule, unter anderem von einer Frau handeln, die ins Wasser geht, um sich umzubringen. Auch um Randfiguren der Gesellschaft soll es in dem Stück gehen. Daniel Küblböck probte für die Rolle des Transvestiten “Aurora”. Auch an Bord des Schiffes, von dem er verschwand, kleidete sich der Star wie eine Frau. Auf Selfies trug er Schmuck und war geschminkt. Sie Schauspielschule hat wegen des tragischen Vorfalls die Vorstellungen von “Niemandsland” abgesagt.