Das hat sich bei der Wasserrettung verändert

Leiter der Wasserrettung Vorarlberg, Sebastian Hellbock, war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Sonntagvormittag fand im Beisein von Sicherheitslandesrates Gantner beim Anlegesteg der Seebühne die feierliche Taufe des neuen Rettungsbootes "V9" statt. Fünf Jahre dauerte die Planung, sieben Monate wurde daran gebaut. Sebastian Hellbock, Leiter der Wasserrettung Vorarlberg, wird mit Pascal Pletsch ebenso über das neue Boot wie über "70 Jahre Österreichische Wasserrettung Landesverband Vorarlberg" - am vergangenen Sonntag gab es im Festspielhaus Bregenz eine große Jubiläumsfeier - sprechen.

all

all

self

self

Von den im Vorarlberger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) engagierten Frauen und Männern würden alljährlich tausende Stunden in der Freizeit aufgewendet, um sich in den Dienst der Gemeinschaft und der Sicherheit zu stellen. In der Österreichischen Wasserrettung Vorarlberg sind aktuell rund 1.400 Mitglieder organisiert.