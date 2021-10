70 Jahre Wasserrettung - neues Boot zum Jubiläum

Mit den besten Glückwünschen haben sich Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner als zuständiger Sicherheitsreferent am Sonntag zur Jubiläumsfeier "70 Jahre Österreichische Wasserrettung Landesverband Vorarlberg" im Festspielhaus eingefunden.

Dank sowie Anerkennung zollten sie dabei der "kompetenten Sicherheitsarbeit, die von den Wasserretterinnen und -rettern Jahr für Jahr verrichtet wird". Im Anschluss an seine Grußworte ehrte der Landeshauptmann vier verdiente Mitglieder mit Landesauszeichnungen. Bereits am Vormittag fand im Beisein des Sicherheitslandesrates beim Anlegesteg der Seebühne die feierliche Taufe des neuen Rettungsbootes statt.

Von den im Vorarlberger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) engagierten Frauen und Männern würden alljährlich tausende Stunden in der Freizeit aufgewendet, um sich in den Dienst der Gemeinschaft und der Sicherheit zu stellen, machte Wallner mit Blick auf die hohe Einsatzbereitschaft deutlich. "Dieses großartige persönliche Engagement ist keineswegs selbstverständlich. Darauf muss immer wieder aufmerksam gemacht werden", unterstrich der Landeshauptmann. Die Wasserrettung selbst bezeichnete er als "wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil" der heimischen Sicherheitsarchitektur. In der Österreichischen Wasserrettung Vorarlberg sind aktuell rund 1.400 Mitglieder organisiert.