Corona: Vorarlberg ist einziges Bundesland mit Politiker-Cluster

Während Staatenlenker wie Donald Trump, Boris Johnson oder Jair Bolsonaro mehr oder weniger heftige persönliche Begegnungen mit dem Coronavirus hatten, ist Österreichs Spitzenpolitik bisher großteils von der Pandemie verschont geblieben.

Corona-Tests im Landhaus Bregenz

In der Landespolitik war Christian Stöckl, Finanzlandesrat in Salzburg, an Corona erkrankt. Seine Regierungskollegen steckte er ebenso wenig an wie seine Mitarbeiter. Zu den ersten prominenten Corona-Fällen gehörte die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), die sich Mitte März eine Infektion einfing, längst aber wieder ihrer Arbeit nachgeht. Ebenfalls in der ersten Welle Corona-positiv war der Korneuburger Bürgermeister und niederösterreichische Landtagsabgeordnete Christian Gepp (ÖVP). Aktuell erkrankt ist der oberösterreichische SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder. Da er in Kontakt zum Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden ist, musste der Stadtchef in Quarantäne.