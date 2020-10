Nach Coronavirus-Erkrankung: Michael Ritsch "nicht fit zum Arbeiten"

Der designierte Bürgermeister von Bregenz, Michael Ritsch (SPÖ), sieht sich nach seiner Coronavirus-Erkrankung noch "nicht fit zum Arbeiten". Sein größtes Problem sei die Müdigkeit, sagte er gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten".

Ob er bis zur konstituierenden Stadtvertretungssitzung am Freitag - in der er zum Bürgermeister ernannt werden soll - gesund werde, sei offen: "Von daher kann ich nicht sagen, ob es die konstituierende Sitzung (…) bereits diesen Freitag gibt."

Überraschender Sieg gegen Linhart

Ritsch hat sich am 27. September in einer Stichwahl überraschend gegen Langzeit-Stadtoberhaupt Markus Linhart (ÖVP, seit 1998) durchgesetzt. Nach eigener Einschätzung infizierte er sich mit dem Virus in der Landtagssitzung am 7. Oktober.