Corona verzögert Start für Wälderhalle weiter

Corona und die Verschiebung der Gemeindewahlen haben auch Konsequenzen für das Projekt Wälderhalle in Andelsbuch. Die Verantwortlichen rechnen aktuell mit einer Verzögerung von einem Jahr. Kommt nichts mehr dazwischen, soll Anfang 2021 mit dem Bau begonnen werden.

Was schon lange geplant wurde, sollte endlich gut werden: Als das Projekt Wälderhalle im September 2019 präsentiert wurde, waren die Verantwortlichen noch zuversichtlich, dass der Baustart im Frühjahr 2020 erfolgen würde. Doch dann kam Corona. Wochenlang ging so gut wie gar nichts mehr, die für den 15. März angesetzten Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen wurden verschoben. "Ohne ordentliche Widmung können wir nicht bauen", erklärte der Sprecher der Investorengruppe, Hans Metzler, gegenüber den VN.

Änderungen geplant

Im Rathaus wurde schließlich entschieden, dass es vor den Wahlen im September keine Widmung geben würde. Die große Vorverhandlung mit der BH Bregenz fand bereits Ende Februar statt, im Hintergrund liefen alle Vorbereitungen weiter. Nachdem die Wahlen schließlich am 13. September stattfinden konnten, müsse sich das Planungsgremium in der Gemeinde nun erst neu zusammensetzen, berichtet der ORF Vorarlberg. Auch bei den Planungen gebe es Änderungen, der Deponiebetreiber - direkter Nachbar der Wälderhalle - will erweitern, eine Müllsortieranlage sei geplant.