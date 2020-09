Corona-Pandemie: Waller und Rüscher zur aktuellen Entwicklung in Vorarlberg

Um 11.15 Uhr berichten LH Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher live über die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Vorarlberg.

Das Land hat heute mit der Führungsgruppe des Landes und der Landesregierung die Lage in Vorarlberg erörtert und wir die mit den neuen Einstufungen zusammenhängenden Maßnahmen kommunizieren.

Live ab 11.15 Uhr

Das Bundesland Vorarlberg, das am Montag von durchgehend Grün teils auf Gelb, teils auf Orange geschalten wurde, differenziert jetzt auch noch innerhalb der Bezirke.

Wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) per Aussendung mitteilte, gibt es auch noch Ausnahmen. Einfach ist es in Dornbirn und Feldkirch, wo insgesamt auf Orange bzw. Gelb gestellt wird, komplexer in Bregenz und Bludenz.