Vorarlberg: Welche Regionen grün bleiben

In Vorarlberg ändert sich die Farbe der Coronavirusampel größtenteils auf gelb und orange. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Die Corona-Ampel wird nicht unbedingt weniger kompliziert. Vorarlberg, das am Montag von durchgehend Grün teils auf Gelb, teils auf Orange geschalten wurde, differenziert jetzt auch noch innerhalb der Bezirke.

Wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) per Aussendung mitteilte, gibt es auch noch Ausnahmen. Einfach ist es in Dornbirn und Feldkirch, wo insgesamt auf Orange bzw. Gelb gestellt wird, komplexer in Bregenz und Bludenz.