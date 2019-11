Causa Häusle: Einst Belastendes wird relativiert

Aufgeweichte Zeugenaussagen: "Lange her", große Erinnerungslücken und viel Unsicherheit.

Begriffe raten

Eine Aussage wurde 2016 folgendermaßen protokolliert: „Ich habe gesehen, wie der Betreffende Hartstoffe in die Drainage eingefüllt hat“. Im Prozess relativiert sich die belastende Aussage. „Hartstoffe“, also Glasfläschchen mit undefinierbaren Substanzen oder Batterien eingegraben, könne er nicht sagen. So meint der Zeuge heute, er wisse gar nicht, was Hartstoffe seien, obwohl sich der Ausdruck mehrfach in seiner Aussage wiederfindet. Er habe Baggerarbeiten beobachtet, was eingearbeitet wurde, könne er nicht sagen.