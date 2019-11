Fortsetzung: Zweite Etappe in Causa Häusle beginnt

Das Hauptaugenmerk gilt nun den Zeugenaussagen.

Kommentar zum Prozess

Der Erstangeklagte und ehemalige Häusle-Geschäftsführer Martin Bösch hat bereits vor Prozessbeginn zum Verfahren Stellung genommen. In einem Blog äußerst er sich laufend zum Prozessgeschehen, was bisher war, was derzeit ansteht, wie das Verfahren sein Leben veränderte. Er erklärt Vorgänge der Abfallwirtschaft, kritisiert Dinge, die seiner Ansicht nach falsch gelaufen sind und postet regelmäßig Beiträge. Wer will, kann auf causahaeusle.com „Daten, Fakten, Erläuterungen und Kommentare“ nachlesen. „my point of view“ weist darauf hin, dass dies allerdings Böschs Sicht ist. Ob der Schöffensenat diese teilt, wird man am Ende des Verfahrens sehen. Urteilsverkündung ist laut Plan am 21. November. Eine zeitliche Verschiebung nach vorne oder hinten ist möglich.