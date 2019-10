Causa Häusle: Angeklagte auch bei Freispruch "gestraft"

Verteidigungskosten belasten in jedem Fall: 50.000 Euro pro Person sind keine gänzlich falsche Schätzung.

Ob die neun Angeklagten, einer konnte bereits nach einer Diversion mit 3000 Euro Bußgeld gehen, schuldig- oder freigesprochen werden, ist noch offen, doch was allen Beteiligten in jedem Fall bleibt, sind enorme Verteidigungskosten. Überschlägt man die angesetzten Tage günstigenfalls mit rund sechs Stunden Verhandlung pro Tag, ergibt dies bereits 120 Stunden. Dass ein Rechtsanwalt keinen „Schnäppchenstundenlohn“ hat, liegt auf der Hand. Dazu kommt Vorbereitung, Spesen, Anfahrt, der Umstand, dass er in dieser Zeit nichts anderes arbeiten kann. 50.000 Euro sind hier keine überzogene Schätzung. Natürlich steht es jedem frei, allenfalls „günstigere“ Pauschalen aus zu verhandeln. Verfahrenshilfe, also Gratisanwalt, hat jedenfalls keiner der Beschuldigten.