Häusle-Prozess: Entlastendes verdichtet sich

Tag sechs des Prozesses verschafft Martin Bösch nochmals Erleichterung.

Bestätigt Böschs Ausführungen

Bösch selbst räumte bei seiner Einvernahme ein, dass von „Einbau“ die Rede gewesen sei. Aber nicht vom Einbau von Gärresten, sondern von jenem Material, was nach einem komplizierten, langen Verfahren an Kompost, also an unbedenklichen Feinanteilen von den Gärresten übrigbleibt. Der Viertangeklagte bestätigt diese Version und dementiert die Variante Einbau von bedenklichen Gärresten. Somit endet Tag sechs für Bösch mit weiteren entlastenden Aussagen. Erörtert wird abschließend noch, ob an einer anderen Stelle die Verwendung von Bauschutt unter Umständen korrekt war, weil für eine eigene Aufschüttung und Befestigung verwendet. In dem Fall fallen offenbar auch keine Altlastenbeiträge an, weil das Material nicht deponiert sondern baulich verwendet wurde.