Bregenz: Regelrechter Ansturm auf Impfzentrum

Die Impfmoral scheint wieder zuzunehmen. Donnerstagabend gab es vor dem Impfzentrum in Bregenz längere Schlangen.

Seit kurzem kann man sich im Ländle die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das Angebot kommt anscheinend gut an. Zumindest vor dem Impfzentrum in Bregenz gab es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr längere Schlangen. Ein Video, das VOL.AT zugespielt wurde, zeigt einen regelrechten Ansturm: