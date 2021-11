Hier kann man sich in Vorarlberg impfen lassen

Die Gesundheitslandesrätin verweist auf breites Impfangebot im Land, Impfkojen in Einkaufszentren künftig auch donnerstags geöffnet und neu im Bregenzerwald.

Sowohl bei den bestätigten Corona-Infektionen, als auch bei den coronabedingten Spitalsaufnahmen registriert Vorarlberg aktuell deutliche Zuwächse. Mit Blick darauf verweist Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher einmal mehr auf das vielfältige Angebot an Impfmöglichkeiten, das die Gesundheitsbehörden mit großem Aufwand am Laufen halten.

„Einen erwiesenermaßen wirksamen Schutz vor dem Virus bietet die Corona-Schutzimpfung. Wer sich hierzulande impfen lassen will, findet eine breite Palette an Impfangeboten vor mit freier Auswahl zwischen anmeldefreien Immunisierungen und fix buchbaren Impfterminen“, erklärt die Gesundheitsreferentin. Alle aktuellen Informationen dazu finden sich im Internet unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft .

Durchimpfungsrate anheben

Zahlreiche Impfangebote mit und ohne Termin

Weiter geöffnet sind auch in der bevorstehenden Kalenderwoche 45 die Impfkojen in den drei großen Vorarlberger Einkaufszentren Messepark Dornbirn, Interspar Feldkirch-Altenstadt und Zimbapark Bürs. Die bisherigen Impftage – jeweils freitags und samstags – werden um einen dritten Impftag, den Donnerstag, erweitert. Zusätzlich geht mit der Impfkoje im Kaufhaus der Wälder in Egg ein zusätzliches regionales Impfangebot in den Betrieb. Kurzentschlossene können sich anmelde- und kostenfrei gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich. Neben der E-Card ist ein amtlicher Lichtbildausweis für eine Impfung vorzuweisen. Geimpft wird das Mittel von BioNTech/Pfizer. Die Betriebszeiten der Impfkojen im Detail:

Impfzentren in Bregenz und Nenzing

Für ein breites Impfangebot sorgen auch die reaktivierten Impfzentren Bregenz und Nenzing. An beiden Impfstandorten findet mindestens einmal monatlich an einem Wochenende eine große Impfaktion statt. In der bevorstehenden Kalenderwoche 45 ist das Impfzentrum Nenzing (Tennishalle, Blumeneggstraße 37) an der Reihe. Die Möglichkeit einer Impfung ohne vorherige Anmeldung besteht dort am: