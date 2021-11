Kickl will "frühzeitige Behandlung" statt Impfung

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Donnerstag das Corona-Management der Bundesregierung einmal mehr scharf kritisiert. Anstatt alleine auf die Impfung zu setzen, solle man vor allem "frühzeitige Behandlungen" durchführen, forderte der Parteiobmann. Damit wären 80 bis 90 Prozent der schweren Fälle vermeidbar, behauptete Kickl mit Verweis auf nicht näher beschriebene Beispiele anderer Länder. Auch forderte er einmal mehr flächendeckende Antikörperstudien.

All seine Vorschläge hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten von COVID-19 habe er sich nicht als Politiker oder Nicht-Mediziner zusammengesucht, betonte Kickl. "Sondern hinter den Vorschlägen, hinter dem Plan B stehen Ärztinnen und Ärzte, Praktiker und Wissenschaftler", so der FPÖ-Chef - ohne diesbezüglich konkret zu werden. Es gehe "all diesen Praktikern" darum, "evidenzbasiert" zu sagen, dass es "schon jetzt eine ganze Reihe von effektiven und erfolgreichen und erprobten Therapiemöglichkeiten gibt". "Die Erzählung der Bundesregierung - 'entweder Du unterziehst dich dieser experimentellen Impfung oder du wirst irgendwann auf einem Spital oder Intensivstation landen oder Todesopfer' - diese Erzählung hält einer Überprüfung der Fakten nicht stand. Auch das ist eine Lüge", sagte er.