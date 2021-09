Anreiz für Impfung: clubnight soll Junge überzeugen

Am 6. November wird in Vorarlberg gefeiert. Landesrat Marco Tittler und Vabrik-Betreiber Thomas Krobath sprachen in "Vorarlberg LIVE" über die clubnight Vorarlberg.

Eine Gratis-Klubnacht als Impf-Anreiz für Jugendliche - das ist der Plan des Landes Vorarlberg und zehn Ländle-Nachklubs. Am 6. November erhalten Geimpfte kostenlosen Eintritt in die Lokale. Für Vabric-Betreiber Thomas Krobath ist die "clubnight Vorarlberg" eine Möglichkeit, den langfristigen Betrieb der Nachlokale im Land aufrechtzuerhalten, wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt. "Wir glauben nicht, dass die Pandemie in fünf, sechs Monaten vorbei ist." Die Impfung könnte somit für potenziell mehr Gäste sorgen.

Video: Krobath über die Impfbereitschaft

Auch bei der clubnight Vorarlberg muss wie bereits zuvor ein Nachweis vorgelegt werden, auch die Altersbeschränkungen gelten wie bisher. Krobath gab im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer an, dass der Großteil der Gäste sehr korrekt mit den Bestimmungen umgeht und den Nachweis ohne Probleme vorzeigt. "Es gibt aber schon Einzelfälle, die etwas komplizierter sind." Der Vabric-Betriber hofft, dass mit der Aktion noch mehr Jugendliche zu einer Impfung bewogen werden können. "Es gibt noch immer etwa 30 Prozent, die man überzeugen kann."

Höhere Bedeutung für Impfbereitschaft

Ebenso überzeugt von dem Projekt zeigt sich Landesrat Marco Tittler. "Wir unterstützen 'clubnight Vorarlberg' nicht nur, wir haben sie initiiert." Man wolle damit der Impfbereitschaft eine noch höhere Bedeutung verleihen und gleichzeitig einer Branche helfen, die besonders stark von der Pandemie betroffen wurde.

Video: Tittler über die clubnight Vorarlberg

In allen zehn teilnehmenden Clubs gibt es am 6. November ein eigenes Programm. Die Lokale hätten dies selbst gestaltet und werden den Abend unter Einhaltung der Regeln durchführen, so Tittler.

Neben Thomas Krobath und Marco Tittler war auch Autorin Sabine Grohs zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die gesamte Sendung

