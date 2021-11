"Angelika, lass dich impfen": Bezauer Corona-Intermezzo

Viktors Chocolat: In einem schrillen Pop-Video kommentiert Viktor Vogel die aktuelle Pandemie-Situation auf humorvolle Weise.

Viktor Vogel ist ein charismatischer, junger Mann, der unbeirrt und konsequent seinen Weg geht. Trotz seines Handicaps eines angeborenen Sturge-Weber-Syndroms lässt sich der 18-jährige Bezauer nicht unterkriegen und führt gemeinsam mit Tobias Felder, übrigens Obmann der Bezauer Bürgermusik, Viktors Chocolat, ein kleines Café inmitten des idyllischen Ortskerns der Bregenzerwälder Gemeinde. Seine zweite große Leidenschaft gilt der Musik. Das kommt nicht von ungefähr, ist Vikor doch der Sohn von Alfred Vogel, seines Zeichens Jazz-Drummer und Bezau-Beats-Mastermind. Und mit dem neuen Song "Angelika" fanden die doch eher unterschiedlichen, musikalischen Interessen von Vater und Sohn nun einen gemeinsamen Nenner. "Viktor hat sich allen Vorhersagen und Widrigkeiten zum Trotz zu einer Persönlichkeit mit vielen Talenten entwickelt. Und er liebt die Bühne. Egal ob bei seiner Geburtstagsfeier oder auch schon bei Bezau Beatzs: Viktor steht gerne im Rampenlicht und möchte sich mitteilen", gewährt Vater Alfred gegenüber VOL.AT Einblick in den Alltag seines Sohnes.

"Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mal etwas loszuwerden"

Im Text besingt Viktor eine Angelika, die sich impfen lassen soll. "Dabei handelt es sich um eine Freundin von mir, die sich von Anfang an gegen alle Maßnahmen ausgesprochen hat und sich auch konsequent der Impfung verwehrt. Früher sind wir gemeinsam ins Kino oder auf Konzerte gegangen. Damit das bald wieder der Fall sein kann, soll sie sich impfen lassen", erzählt der junge Musiker gegenüber VOL.AT. Viktor erkrankte selbst an Corona und ist inzwischen geimpft: "Ich möchte wieder am gemeinschaftlichen Leben teilhaben, singen, lachen, tanzen und Freunde umarmen. Deshalb versuche ich, mich und die anderen mit der Impfung zu schützen. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mal etwas loszuwerden."

Popkultureller Kommentar

zur Corona-Pandemie

"Natürlich sind wir uns bewusst, dass dieses Video polarisiert. Es soll auch keine Impfempfehlung darstellen. Viel mehr soll 'Angelika' die aktuelle Situation in künstlerischer Form kommentieren. Auch mit einer Prise Humor", führt Alfred Vogel weiter aus. Die geradlinige und unverfälschte Art, wie sein Sohn an das Showbusiness oder auch an solch heikle Themen herangeht, beeindrucke ihn jedes Mal aufs Neue. "Davon könnten sich viele Menschen eine Scheibe abschneiden. Viktors Meinung ist ungefiltert, er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Auch was seine Haltung zu meiner Musik betrifft", schmunzelt der gebürtige Lustenauer Elite-Drummer.

Viktors Chocolat, Café in Bezau







Viktor Vogel und Tobias Felder © Joachim Mangard

Bezauer Gemeindearzt: "Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache!

Eine ebenfalls gewichtige Rolle im Musikclip wird dem Bezauer Gemeindearzt Dr. Jodok Fink zuteil, der im Video mit einer übergroßen Spritze hantiert und Angelika impft. Gegenüber VOL.AT spricht der Mediziner über seinen Antrieb, Viktor und Alfred bei diesem Musikclip zu unterstützen: "Ich kenne Viktor und Alfred schon seit Jahren und freue mich, Teil dieses einzigartigen Projekts sein zu dürfen. Für mich als Arzt ist die Datenlage klar. Auch wenn wir in Vorarlberg mit vielen Impfskeptikern konfrontiert werden. Anfangs war der Zulauf auf die Impfung enorm. Wir können glücklich sein, dass wir in so kurzer Zeit ein derart wertvolles Instrument im Kampf gegen die Pandemie erhalten haben. Umso schwieriger ist der Umgang mit Coronaleugnern und Impfgegnern, die gegen jedes Argument resistent sind.

