FFP2-Masken, Impfung, PCR-Gurgeltests: So denken Vorarlberger

Vorarlberg verschärft aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Covid-Maßnahmen. Doch wie denken Vorarlberger darüber?

Am Dienstag wurden die neuen Covid-Regeln für Vorarlberg bekannt gegeben. Die FFP2-Maskenpflicht gilt ab 8. November wieder für den gesamten Handel. Wohnzimmertests verlieren bald ihre Gültigkeit und PCR-Gurgeltests werden ausgeweitet. Die Covid-Impfung hat für das Land weiterhin oberste Priorität.

Kritische Haltung zu Gurgeltests

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage im Messepark Dornbirn war der Großteil der Befragten der Meinung, man müsse die Maßnahmen mittragen. Sie seien zum überwiegenden Teil sinnvoll. Das Ende der Wohnzimmertests und die neuen PCR-Gurgeltests sehen die Vorarlberger allerdings kritisch. Zwei Umfrageteilnehmer gaben an, von den Gurgeltests nichts zu halten. Besonders für ältere Personen sei der Test mit dem Videobeweis so nicht umsetzbar, so eine Umfrageteilnehmerin.