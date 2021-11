Livestream: Neue Corona-Regelungen für Vorarlberg

Live ab 11.15 Uhr: LH Wallner, Landesrätin Rüscher und Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher zu den neuen Pandemie-Regelungen für Vorarlberg.

Die Infektionslage in Vorarlberg verschlechtert sich zusehends. Aktuell sind 2.237 Menschen im Ländle mit dem Corona-Virus infiziert. 33 Patienten befinden sich aufgrund von Covid-19 im Krankenhaus, vier davon auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg auch am Montag wieder deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 394,5, dies ist der höchste Wert seit Ende November 2020. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 391,9 gestiegen, die Zahl der Intensivpatienten in Österreich hat heute die 300er-Schwelle überstiegen.