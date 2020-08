Bregenz: Gewessler erteilt unterirdischem Bahnprojekt Absage

Wie am Samstag bekannt wurde, haben das Verkehrsministerium und die ÖBB dem Ausbau der Eisenbahnstrecke in Bregenz eine Absage erteilt.

Dass die Bahn unter die Erde soll, wird seit Jahrzehnten in Bregenz diskutiert. Nun können diese Pläne wohl ad acta gelegt werden. Von Verkehrsministerin Gewessler (Grüne) und der ÖBB wurde den Plänen am Samstag eine Absage erteilt.

Die Errichtung einer Bahnverkehrsstraße im Großraum Bregenz sei in nächster Zeit nicht vorgesehen, da die bestehende Eisenbahnstrecke den Anforderungen heute und in Zukunft genügt, wird ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair am Samstag dazu vom ORF zitiert. Laut den Prognosen würden die Zugzahlen im Abschnitt Bregenz – Lindau nicht deutlich steigen.