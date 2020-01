Bank in Lustenau überfallen: Drei Jahre Haft

Feldkirch - Echtes Motiv ist keins zu erkennen, der Mann war unbescholten und hatte offenbar keine Schulden.

Ende August überfällt ein damals 21-jähriger Räuber, der im Kanton St. Gallen lebt, in Lustenau die Sparkasse und raubt knapp 21.000 Euro. Doch seine Flucht dauert nur kurz. Er fährt ein Fahrzeug mit Liechtensteiner Kennzeichen, ein Zeuge erinnert sich. In Kooperation mit der Schweiz und Liechtenstein wird der Mann noch am selben Tag am Nachmittag in Chur von der Kantonspolizei Graubünden festgenommen. Heute wurde er wegen schweren Raubes zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Täter hatte zwar eine ungeladene Gasknallpistole ohne Munition dabei, doch Waffe bleibt Waffe, der Raub somit ein schwerer Raub.