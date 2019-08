Raubüberfall auf Sparkasse Lustenau: Mutmaßlicher Täter nach Stunden gefasst

Freitagmorgen wurde die Dornbirner Sparkasse in Lustenau-Rheindorf überfallen. Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Schon seit Freitagmorgen fahndet die Polizei nach dem Täter, der gegen 8:12 die Sparkasse Lustenau-Rheindorf überfallen hat. Nach stundenlanger Alarmfahndung konnte ein Verdächtiger gefasst werden. Der Mann ist ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger und wurde in der Schweiz im Raum Chur festgenommen.

Polizei zum Tathergang



Am Freitagmorgen gegen 8:12 betrat ein Mann die Sparkasse Lustenau-Rheindorf und forderte unter Vorhaltung einer Faustfeuerwaffe die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitarbeiter in der Bank, aber keine Kunden. Der Täter begab sich dann selbst hinter den Schalterbereich und nahm Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er.