Raubüberfall auf Sparkasse in Lustenau

Nach einem Überfall auf die Dornbirner Sparkasse in Lustenau-Rheindorf am Freitag Vormittag läuft eine großräumige Alarmfahndung im Rheintal.

Am Freitag, den 30.08.2019, um 08:12 Uhr fand in der Dornbirner Sparkasse Lustenau-Rheindorf in der Hofsteigstrasse 2 in Lustenau ein Raubüberfall statt.