Angelobung der Junglehrer: Darum ergreifen sie den Lehrberuf

Am Dienstagabend wurden im Landhaus die neuen Lehrer des Landes angelobt. Wir fragten Berufsneulinge und Umsteiger, was sie an ihrem Beruf reizt.

"Es ist sehr erfreulich, dass sich so viele engagierte und motivierte Menschen für einen pädagogischen Beruf entscheiden und mit ihrer fachlichen Kompetenz unsere Schullandschaft positiv mitgestalten und aktiv beleben wollen", betonte Landeshauptmann Wallner in seinen Grußworten. Zahlreiche angehende Landeslehrer wurden in der Aula des Landhauses angelobt, bevor sie nächste Woche in den Unterricht starten.

Beruf als Berufung