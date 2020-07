1. Corona-Cluster in Vorarlberg - 47 Menschen in Quarantäne

Vorarlberg hat seinen ersten Corona-Cluster. Insgesamt sechs Personen wurden bisher positiv getestet. Ein Leasingarbeiter hatte das Virus übertragen.

Ein Leasingarbeiter, nach offiziell nicht bestätigten Informationen ein Serbien-Rückkehrer, hat das Virus übertragen. Insgesamt ist aktuell von sechs Fällen die Rede. Der Cluster ist in Frastanz aufgetreten. Das Land hat am Donnerstagmittag in einer Aussendung die neuen Fälle bestätigt.