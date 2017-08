Bauverhandlung in Aussicht: Trotz neuem Gutachten droht Abriss der Villa Freudeck

Eine Initiative will die Villa Freudeck vom Abriss bewahren. - © VOL.AT/Paulitsch

Bregenz. Die “Initiative zur Erhaltung des Georg Baumeister Viertels” will den Abriss der Villa Freudeck am Ölrain verhindern. Mit einem eigenen Gutachten will man dagegenhalten, stößt jedoch bei den Behörden auf taube Ohren. Im August soll es die Bauverhandlung zum Neubau geben.