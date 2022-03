Zwölf Ukrainer bei Fluchtversuch verhaftet

In der Westukraine sind zwölf Männer beim Fluchtversuch nach Polen festgenommen worden.

Sie hätten versucht, in einem Schlauchboot den Fluss Westlicher Bug zu überqueren, teilte die Polizei des Gebietes Wolhynien am Donnerstag mit. Neun der Männer stammten aus der Ostukraine und wollten zu ihren bereits in Polen befindlichen Familien. Drei Ortsansässige halfen demnach bei dem Fluchtversuch und sollen dafür umgerechnet rund 450 Euro genommen haben.