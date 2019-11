Zweite Hohenemser VorweihNACHT

Laternen erleuchten die Innenstadt! Am Freitag, dem 6. Dezember 2019, findet zum zweiten Mal die Hohenemser VorweihNACHT „Losa, singa und gnüssa“ statt – ein Abend, an dem unzählige Laternen die Hohenemser Innenstadt für einen guten Zweck zum Funkeln bringen.

Für einen Betrag von 4 Euro (Spende an das städtische Hilfswerk) können Sie an einer von vier Ausgabestellen in der Innenstadt eine Laterne abholen. Besuchen Sie mit Ihrer Laterne die teilnehmenden Geschäfte und Gastronomen und sammeln Sie auf diese Weise insgesamt fünf Stempel. Anschließend geben Sie die Laterne mit dem gefüllten Stempelkärtchen bei einer Rückgabestelle ab und schon nehmen Sie am großen Gewinnspiel teil.