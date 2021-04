Zwei sensationelle Siege der Akademie gegen Rapid Wien

Zwei der drei heimischen Akademie Mannschaften siegten auswärts in Hütteldorf

Zwei der drei heimischen Akademie Mannschaften überraschten in ihrem Auswärtsspiel gegen das höher eingestufte Rapid Wien. Die Unter-18-Mannschaft mit Trainer Heinz Fuchsbichler feierte nach vier Niederlagen im Frühjahr den ersten vollen Erfolg. In Hütteldorf siegten die ältesten Talente des Landes ohne Torjäger Noah Bischof mit 3:2. Dabei gelang dem Rankweiler Thomas Baldauf zwei Treffer, ein Tor steuerte Hannes Küng aus Raggal bei. Jubeln durfte auch die Unter-16-Elf mit Coach Helmut Hafner. Der FC Dornbirn Spieler Lorenz Leopold Rusch und der Wolfurter Tamar Crnkic sorgten für eine 2:0-Führung. Erst kurz vor Schluss verkürzte Rapid noch auf 1:2 (86.). Zehn Punkte ergatterte die U-16-Truppe schon im starken Frühjahr. Die U-16 von Rapid Wien ist Zweiter in der Tabelle, der Erfolg der Ländle-Auswahl ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die U-15-Mannschaft unterlag dem Dritten Rapid Wien mit 0:5. Die Pawlowski Mannen konnten aus ihren vielen guten Einschussmöglichkeiten kein Kapital daraus schlagen. Alle drei heimischen Teams liegen auf eine einstelligen Tabellenplatz.