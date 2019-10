Zwei schwere Auswärtsspiele in Italien

Gleich zweimal geht es kommendes Wochenende für die Lustenauer Löwen in Italien aufs Eis. Am Samstag heißt der Gegner Fassa, am Sonntag steigt das Spiel in Asiago.

Nicht viel Zeit bleibt den Cracks um Kapitän Max Wilfan, um die Wunden vom misslungenen letzten Heimwochenende zu lecken und die Köpfe frei zu bekommen. Die Nullnummer war so nicht eingeplant. Während man in der Defensive solide aufgestellt war, ist ein Tor in 120 Spielminuten in der Offensive definitiv zu wenig. Da müssen die Löwen das Visier ein wenig nachjustieren, um am kommenden Wochenende Punkte mit nach Hause bringen zu können.

Mit den Falken wartet am Samstag der vermeintlich leichtere Gegner. Seit Beginn der Alps Hockey League haben die Lustenauer gegen Fassa keine Punkte abgegeben. Doch den Gegner zu unterschätzen, wäre ein fataler Fehler. Nach guter Leistung mussten sich die Trentiner im letzten Spiel nur knapp dem Topteam HC Pustertal geschlagen geben und in ihrer Heimarena „Gianmario Scola“ sind sie immer wieder für eine Überraschung gut.

Gleich am Sonntag folgt dann das schwere Spiel gegen das italienische Topteam Migross Supermercati Asiago Hockey. Asiago benötigt die 3 Punkte, um den Anschluss an die Spitze in der Tabelle nicht zu verlieren. Demnach werden sie alles geben, um mit einem aggressiven und schnellen Kombinationsspiel die Löwen von Beginn an unter Druck zu setzen. Für die Lustenauer heißt es, mit viel Kampf und Disziplin dagegen zu halten, um eine Chance auf den Sieg zu wahren.

Dabei im Fokus stehen sicherlich die beiden Torhüter. Während Rene Swette auf Seiten der Lustenauer eine sehr gute Fangquote von 92,8% aufweist, liegt Vallini Gianluca auf Seiten der Italiener bei unglaublichen 96,0%. Hier müssen sich die „Sniper“ der Löwen etwas einfallen lassen, um diese „Wand“ zu durchbrechen.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Kampfbereitschaft und natürlich auch dem notwendigen Quäntchen Glück können die Lustenauer in Italien wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren und das kommende Wochenende erfolgreich abschließen. Dabei gilt es, sich die Kräfte gut einzuteilen und an beiden Tagen eine Topleistung abzurufen.

SHC Fassa Falcons : EHC Lustenau

Samstag, 12. Oktober 2019, 20.30 Uhr, Arena „Gianmario Scola“

Schiedsrichter: Miha Bulovec, Gregor Rezek, Sebastian Bedynek, Blaz Javornik

Asiago Hockey : EHC Lustenau

Sonntag, 13. Oktober 2019, 18.30 Uhr, Hallo Odegar