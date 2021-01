Zwei Heimspiele in nur 21 Stunden vor leeren Rängen

Nach einer kurzen Winterpause beginnt die Rückrunde für die Damen von HC Sparkasse BW Feldkirch direkt mit einem Doppelspiel.

Am Dienstag, den 05. Januar 2021, trifft das Team um Trainer Christoph Bobzin auf die Damen von Roomz Hotels ZV Handball Wiener Neustadt. Direkt danach, am 06. Januar 2021, müssen die Montfortstädterinnen gegen WAT Atzgersdorf erneut auf die Platte.

Rückblickend konnte im Hinspiel gegen Wiener Neustadt ein deutlicher Sieg verbucht werden. Diese Leistung will Feldkirch abermals bestätigen, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Gegen Atzgersdorf war das Hinspiel bis zur zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch, in welchem sich Atzgersdorf erst spät absetzen konnte und das Spiel mit 6 Toren gewann.