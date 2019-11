Zuschlag für Zürs: Ab 2020 wieder Weltcuprennen im Ländle

In Vorarlberg finden bald wieder Ski-Weltcuprennen statt. Ab 2020 ist Zürs Austragungsort für Parallel-Rennen der Damen und Herren und für einen Teambewerb.

Die Aufnahme von Zürs in den Weltcup-Kalender wurde am Samstag von der FIS beschlossen, berichtet der "ORF Vorarlberg" am Samstag. Ausgetragen werden soll das Rennen in der ersten Novemberhälfte. Die FIS möchte damit die rennlose Zeit zwischen Sölden (Ende Oktober) und Levi (Ende November) schließen.