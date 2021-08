Zurück an den Start

Der Architekturwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung der Volksschule Markt muss neu gestartet werden.

Im Anschluss an die Jury-Entscheidung klagte jedoch einer der beteiligten Architekten vor dem Landesverwaltungsgericht gegen das Ergebnis und der Klage wurde in weiterer Folge auch stattgegeben. Der Hintergrund dabei, dass in der Ausschreibung Kriterien bezüglich der Größe der verschiedenen Plätze im Außenbereich (Rasenplatz, Sportplatz, Pausenplatz) definiert wurden und dass diese Vorgaben von allen einreichenden Architekten, mit Ausnahme desjenigen, der die Klage eingereicht hat, nicht vollumfänglich eingehalten wurden. Das zweit gereihte Architektenduo sah mit dieser Jury-Entscheidung den Gleichheitsgrundsatz verletzt und somit wurden gemäß dem Gerichtsurteil 17 von 18 Projekten aus dem Wettbewerb ausgeschieden und das Projekt des Klägers wurde so zum Siegerprojekt.