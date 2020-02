Zugemülltes Haus in Lustenau: Räumung ist veranlasst

In der Reichsstraße in Lustenau sorgt ein vermeintlich verlassenes Wohnhaus für Wirbel. Dies hat dazu geführt, dass bereits zahlreiche Meldungen bei Bürgermeister Kurt Fischer eingegangen sind. Aktuell laufe das Verfahren für die Räumung des Hauses.

In der Reichsstraße in Lustenau gibt es mehrere Häuser, die auf den ersten Blick verlassen aussehen. In einem dieser heruntergekommenen Häuser herrscht dennoch ein reges Treiben. Das sorgt besonders bei den Nachbarn für Verärgerung.