Zufriedenstellende Parki Saison

Mit Schulbeginn hat auch das Lustenauer Parkbad seine Türen für die Sommersaison 2019 geschlossen.

Lustenau . Das „Parki“ in Lustenau, wie es von den Badefans genannt wird, gehört zu den beliebtesten Freibädern in der Region. Seit mittlerweile über 50 Jahren bietet das Parkbad den Wasserratten uneingeschränkten Badespaß.

Mit dem letzten Ferientag endete im „Parki“ auch die Badesaison 2019 und die Verantwortlichen im Lustenauer Rathaus blicken auf eine zufriedenstellende Saison zurück. „Insgesamt besuchten rund 73.500 Besucher das Bad – damit liegt die Besucherzahl ziemlich genau im Zehn-Jahresdurchschnitt“, erklärt dazu Franz Kullich von der Sportabteilung. An insgesamt 121 Tagen hatte das Parkbad in diesem Sommer geöffnet und musste nur 12 Tage witterungsbedingt die Türen geschlossen halten. Mit 3.336 Besuchern nutzten am 30. Juni die meisten Gäste das kühle Nass – die stärkste Badewoche verzeichnete das Parkbad in der Woche 26 mit mehr als 18.000 Badegästen. MIMA