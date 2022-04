Landeshauptmann Markus Wallner war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die Inseraten-Causa des Wirtschaftsbundes.

Wallner Es wird auch hier eine Diskussion geben. Ein Landesunternehmen hat aber selbst zu entscheiden, wo und wie inseriert wird. Ich mache weder Landesbank oder den der Vkw noch einem anderen Beteiligungsunternehmen Vorschriften beim Sport- und Kultursponsoring, bei Inseraten oder einer Sozialunterstützung. In diesen Fragen ist jeglicher politischer Einfluss herauszunehmen und hat auch nicht stattgefunden von meiner Seite. Ich habe aber intern eine Überprüfung bei der Vermögensverwaltung in Auftrag geben, auch zu überlegen, ob wir für alle Beteiligungsunternehmen des Landes eine Regelung finden können, die rechtlich hält, etwa eine klare Empfehlung von Eigentümer-Seite, keine Inserate mehr in Parteizeitungen zu schalten.

Wallner Möglicherweise den, dass ich ein wenig zu lange zugeschaut habe. Ich bin nicht persönlich für alles mitverantwortlich, was in einer Teilorganisation passiert. Aber wenn sie mich so fragen, hätte es in den vergangenen Jahren da oder dort rascher einen Eingriff geben müssen. VN-ebi