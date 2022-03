Zigaretten werden teurer: Wo liegt für Raucher die Schmerzgrenze?

"Ein Raucher genießt und raucht"

"Die Leute wissen meistens schon vor uns, dass es teurer wird", meint Manfred Brunner vom Kiosk Corona in Dornbirn. "Die, die rauchen, rauche einfach, ob's teurer wird oder nicht." Auch, wenn es Beschwerden und Geschimpfe über die Preiserhöhung gebe: "Ein Raucher genießt und raucht", verdeutlicht der Trafikant. Jedes Jahr gehe der Preis rauf. Es gebe einige, die vom Aufhören sprechen und dann wieder kommen. Eine Schmerzgrenze gebe es für viele Raucher nicht. "Wenn es mal nochmal so viel kosten würde", meint Brunner. "Aber ich glaube, dass sie dann doch rauchen würden."

"Es ist mir einfach zu teuer"

Die Steuern seien einfach zu hoch - nicht nur für Zigaretten, erklärt ein Koblacher gegenüber VOL.AT. Der Staat kassiere auch: "Klar, wir brauchen jetzt das Geld", meint er. "Ich kann ja aufhören zu rauchen, ich habs vor." Es sei ihm einfach zu teuer geworden und er könne es sich so nicht mehr leisten. "Die Schmerzgrenze, die ist schon überschritten", so der Raucher.

"Da kann man auch nichts machen"

Preise in Deutschland noch höher

Nicht nur in Österreich wird das Rauchen immer teurer, auch in den Nachbarländern steigt die Tabaksteuer. "In Deutschland sind die Zigaretten noch teurer als in Österreich", erklärt ein Urlaubsgast aus Wassenberg. Er höre nach seinem Urlaub auf, weil es jetzt wirklich zu teuer werden. Bisher sei ihm egal gewesen, wie viel Tabak koste, doch nach 30 Jahren höre auf.