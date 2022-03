So teuer werden Zigaretten ab dem 1. April

Mit erstem April wird die Tabaksteuer erneut angehoben. Die Zigarettenhersteller werden ihre Preise im Laufe des Monats erhöhen.

Per 1. April wird die Tabaksteuer in ganz Österreich noch einmal angehoben. Aus diesem Grund werden die Preise im laufe des Monats anziehen - der Konsument muss wieder tiefer in die Tasche greifen. Die aktuellen Preisplänen der Großhändler liegen aktuell zwar noch nicht vor, im vergangenen Jahr brachte die Tabaksteuer allerdings rund 2,1 Milliarden Euro, im jahr 2020 waren es etwa 1,99 Milliarden Euro.