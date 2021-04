Zahl der Intensivpatienten steigt auch in Vorarlberg

Die Zahl der Corona-Erkrankten, die eine Intensivbehandlung im Spital benötigen, hat sich in Vorarlberg über die Osterfeiertage deutlich erhöht.

Am Ostermontag sind in Vorarlberg nur wenige Infektionen verzeichnet worden - allerdings wurde am Osterwochenende auch weniger getestet. Laut Dashboard des Landes standen 19 Neuinfektionen 34 Genesungen gegenüber, damit galten 786 Personen (minus 15) als Corona-positiv. Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Montag keines zu beklagen. Neun Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, acht weitere in Quarantäne.